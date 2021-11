COVID. I DATI DELLA DOMENICA. In CAMPANIA il tasso di contagio è il doppio di quello nazionale

CASERTA – Sono 780 i nuovi positivi al Covid in Campania su 23.143 test eseguiti: il tasso di incidenza si attesta al 3,37%, in lieve rialzo rispetto al 3,15 di ieri e comunque ben al di sopra della media nazionale, ferma all’1,15%. Il bollettino dell’Unità di crisi segnala una nuova vittima. Le terapie intensive occupate sono 656 su 18 (+1), i ricoverati in degenza 266, su 3.160 posti tra letti covid e anche cliniche private (-2).

I numeri relativamente ai posti letto restano sotto controllo. La rianimazione è occupata al 2,7%, i posti letto di degenza covid per malati non in gravi condizioni resta praticamente intatto rispetto a 24 ore fa: 8,4%.