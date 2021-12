REGIONALE – Sono 1329 i positivi al Coronavirus dell’11 dicembre in Campania su oltre 31mila tamponi eseguiti. Tre i decessi registrati nelle ultime ore. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid. La Campania si trova attualmente in zona bianca, come stabilito dal ministero della Salute. Aumenta il numero dei ricoveri ospedalieri: 351 ricoverati con sintomi, sei in più di ieri, e 23 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri.