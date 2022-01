REGIONALE – Sono 17056 i positivi al Coronavirus del 19 gennaio in Campania su oltre 103mila tamponi eseguiti (tasso di positività al 16,45%). Ben 22 i decessi registrati nelle ultime 48 ore; mentre tre decessi sono stati registrati ieri, ma sono avvenuti in precedenza. I dati sono stati comunicati dall’Unità di Crisi regionale per l’emergenza Covid. La Campania si trova attualmente in zona gialla, come stabilito dal ministero della Salute.