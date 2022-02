COVID IN CAMPANIA. Oggi 4.394 contagi e 12 morti

REGIONALE – Incidenza del Covid stabile in Campania, in calo i ricoveri in terapia intensiva e quelli nei reparti ordinari.

Nel bollettino di oggi i positivi sono 4.252 a fronte di 37.965 test.

Il tasso di positività è dell’11,19% rispetto all’11,12 di ieri. 3.349 sono i positivi all’antigenico, 903 al molecolare.

I test antigenici effettuati sono stati 24.783, quelli molecolari: 13.182. Dodici i morti nelle ultime 48 ore più altri 3 in precedenza ma registrati solo ieri. Diminuiscono i ricoverati in intensiva, dai 59 di ieri ai 57 di oggi e quelli in reparti ordinari, da 911 a 870