COVID IN MUNICIPIO. Assessore positivo: “Non abbassiamo la guardia”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un assessore della giunta guidata dal sindaco Antonio Mirra è risultato positivo al Covid. Si tratta di Francesco Di Nardo che ha annunciato di essere contagiato tramite il suo profilo Facebook. “Ebbene si, da qualche ora sono risultato positivo al Covid. Sto bene, qualche lieve sintomo per ora. È giusto renderlo pubblico ed informare, per senso di responsabilità, tutte le persone che hanno avuto contatti con me negli ultimi giorni anche con le dovute precauzioni. Non abbassiamo mai la guardia anche se siamo vaccinati. Mi raccomando prudenza e attenzione, i contagi sono in forte risalita”.