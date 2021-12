CASERTA – L’istituto superiore di sanità conferma (al momento) 9 casi di variante omicron sequenziate in Italia. Sette riguardano i familiari del paziente zero, il manager di Caserta rientrato dal Mozambico, il primo caso di variante Omicron in Sudafrica. “Variante Omicron, nella piattaforma ICoGen ci sono al momento 9 sequenze depositate: 7 del cluster relativo al paziente indice, 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano, 1 in un paziente in Veneto“, scrive lo stesso Iss su twitter.