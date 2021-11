SAN FELICE A CANCELLO – M.M., medico del reparto di Lungodegenza dell’ospedale “Ave Gratia Plena” di San Felice a Cancello è stato allontanato perchè non vaccinato. La Direzione sanitaria del nosocomio lo ha momentaneamente assegnato ad un ufficio per evitare il contatto diretto con i degenti, in attesa del provvedimento di sospensione dal servizio.