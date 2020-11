COVID. MORTE DELL’ARCHITETTO CATERINO. Del Monaco presenta interrogazione in Parlamento: “Un solo colpevole: Vincenzo De Luca”

CASERTA (g.g.) – Non si può non essere d’accordo con il deputato maddalonese 5 Stelle Antonio Del Monaco, il quale, immediatamente dopo l’incredibile e tragica vicenda che ha portato al decesso dell’architetto capuano Francesco Caterino, ha presentato un’interrogazione parlamentare urgente al ministero degli Interni.

I contenuti li potrete vedere nel video in calce, ma è chiaro che la parte più importante riguarda l’individuazione in Vincenzo De Luca e nelle carenze e le inadempienze del sistema sanitario regionale che, peraltro, viene gestito in maniera sempre più dubbia, soprattutto in relazione alle cifre comunicate ai cittadini giorno per giorno. Una gestione che comincia a creare vittime non ipotetiche, non paventate, ma reali. Perché sia il caso dell’architetto Caterino, sia quello del padre del dirigente di polizia Cervo di Sessa Aurunca, sono causate da una impossibilità nella collocazione nei reparti di Terapia Intensiva dei pazienti, altro che 590 posti disponibili.

Dunque, Del Monaco non sbaglia quando con forza, e con coraggio, nel momento in cui ascrive a Vincenzo De Luca la responsabilità di questi decessi. Esattamente come abbiamo fatto noi, in maniera precisa circostanziata grazie a supporto dei fatti e dei documenti.