COVID. Nessun cambio di colore. CAMPANIA resta gialla

NAZIONALE – Dopo tanti cambi di colore, frutto dell’esplosione dei casi per la diffusione di Omicron, questa potrebbe essere la settimana della stabilità per le Regioni e le province autonome, che lunedì dovrebbero mantenere il quadro attuale: 12 in zona gialla, 5 in arancione e 3 in bianca. Nel dettaglio: Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia sono in zona arancione; Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria in giallo; infine in zona bianca Umbria, Molise e Basilicata. E’ quanto emerge dai dati degli indicatori decisionali dell’ultimo monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute aggiornati al 27 gennaio che l’Adnkronos Salute ha avuto modo di visionare.