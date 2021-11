COVID. Preoccupano le condizioni di Don Emilio, trasferito al Cotugno

PARETE – Sale la preoccupazione tra la cittadinanza di Parete per l’aggravarsi delle condizioni di salute di Don Emilio Tamburrino risultato positivo, ad inizio settimana, al Covid. Le condizioni del sacerdote sono apparse subito critiche, al tal punto che è stato necessario il ricovero d’urgenza presso l’ospedale Cotugno di Napoli. Riaperta, dopo le operazioni di sanificazione, la chiesa di San Pietro Apostolo dove i fedeli si sono raccolti in preghiera per Don Emilio.

Aumentano i contagi in città, soprattutto tra la popolazione studentesca, tanto che il sindaco Gino Pellegrino ha deciso di sospendere in questi giorni le lezioni sia al liceo Enrico Fermi che all’istituto Suore Oblate del Sacro Cuore, dove a inizio mese era scoppiato un primo focolaio. Entrambi gli istituti riapriranno domani.