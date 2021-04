COVID. Il sindaco di uno dei comuni del casertano con più contagiati non fa riaprire le scuole

PARETE – È il sindaco di uno dei comuni più colpiti dall’epidemia di coronavirus, infatti, la città di Parete conta 144 persone attualmente positive al covid. Per questo motivo, il sindaco Gino Pellegrino ha annunciato che non ci sarà la riapertura delle scuole nel territorio comunale. Lo stop sarà fino al 9 aprile, quindi, a Parete si dovrebbe tornare in classe dalle 12 di questo mese.

La decisione di Pellegrino va a mostrare una crepa in quella che era stata ritenuta una saggia decisione presente nel decreto covid di aprile, cioè vietare ai governatori e ai presidenti delle province autonome di disporre la chiusura delle scuole, in tutta Italia saranno aperte da martedì prossimo, almeno per quel che riguarda asili, elementari e prima media.

Aver lasciato, però, la possibilità ai sindaci di fermare le lezioni in presenza ha dato spazio di manovra al sindaco Pellegrino, che così ha potuto ordinare la serrata delle classi. Fino a prova contraria, il primo cittadino può farlo, può chiudere le scuole nel suo comune, ma nelle prossime ore sicuramente capiremo se questo stop è consentito dalle attuali regole previste dal governo nazionale.