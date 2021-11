COVID. Si torna a morire in Campania: 248 nuovi positivi e 10 morti

REGIONALE – Si torna a morire di Covid-19 in Campania. Sono 10 i nuovi decessi certificati dall’unità di crisi regionale. Di questi ben 7 sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri 3 in precedenza ma registrati solo ieri dalle Asl campane.

Sono invece 248 i nuovi positivi al coronavirus in Campania. Lo certifica l’Unità di Crisi della Regione che ha diramato il bollettino relativo alla situazione pandemica aggiornato alla mezzanotte di lunedì 1° novembre. I test processati, tra molecolari ed antigenici, sono stati 11.491 con il tasso di positività, cioè il rapporto dei positivi rispetto ai tamponi, che si attesta al 2,15% (4,12% il dato precedente).

Peggiora la situazione negli ospedali dove ci sono 3 ricoverati in più nei reparti di terapia intensiva e 10 in più in quelli di degenza ordinaria.