COVID. Sindaco con febbre e raffreddore: “Positivo dopo 3 dosi di vaccino”

CESA- Il sindaco di Cesa Enzo Guida è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto con un post: “Il Covid 19 ha preso anche me! Nonostante le 3 dosi di vaccino, dopo l’insorgere ieri sera tardi di febbre e raffreddore, stamattina mi sono sottoposto a tampone ed è risultato positivo. Ho provato ad avvisare chi ha avuto contatti stretti con me in questi ultimi giorni. Potrei aver dimenticato qualcuno ed è per questo che scrivo questo post.

Mi attendevano una serie di iniziative pubbliche, già a partire da questa mattina nella scuola media “Bagno” per il pensionamento di una docente, cui non potrò partecipare. Mi dispiace, ma per almeno una settimana dovrò stare a casa e proverò a seguire tutte le questioni. Un abbraccio virtuale a tutti e continuate a stare attenti”.