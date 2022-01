COVID. Sintomi e tampone positivo per il sindaco di S.MARIA C.V.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra è risultato positivo al coronavirus. Ha spiegato sui social: “In presenza di sintomi ho effettuato poco fa il tampone e ho deciso di avvisarvi immediatamente, attraverso questo post, per fare in modo che le persone con cui ho avuto contatti in questi giorni possano fin da subito attivare tutte le procedure sanitarie previste dalla normativa in vigore. Anche da casa sarà mia premura aggiornarvi costantemente sia in merito all’emergenza sanitaria che all’attività amministrativa“.