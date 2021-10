COVID TRA I BANCHI. Positivi tre insegnanti e due alunni, il sindaco: “Preoccupato per questa situazione”

Per questo- aggiunge il primo cittadino santarpinese- invito tutti, in particolar modo i genitori, al rispetto delle fondamentali regole di contrasto alla diffusione della pandemia, come l’uso della mascherina in quei luoghi in cui è richiesta, il rispetto delle norme di distanziamento sociale e di igienizzazione e sanificazione dei luoghi. Rivolgo, inoltre, un accorato appello a coloro che ancora non lo hanno fatto a vaccinarsi, in modo da proteggere se stessi, i propri cari e l’intera comunità dal coronavirus. Solo con i vaccini ed il rispetto di poche, ma fondamentali, regole che ormai tutti conosciamo, potremo tornare a quella tanto agognata normalità. Lo dobbiamo in primis ai nostri figli che per un anno e mezzo sono stati costretti a convivere con l’incubo della Didattica a Distanza. Facciamo tutti la nostra parte affinché la DAD sia solo un triste ricordo del passato recente. Manca davvero un piccolo sforzo per metterci alle spalle definitivamente il COVID. Facciamolo tutti insieme e riprendiamoci al 100% le nostre esistenze”.