MARCIANISE – Sono stati registrati tre casi di positività al coronavirus nell’istituto comprensivo Bosco. Nel plesso Pizzetti, scuola dell’infanzia, un bimbo è risultato positivo dopo il tampone. Isolamento domiciliare per la classe e per le 4 maestre a partire da domani. Alle medie invece sono stati accertati due casi, quello di uno studente della seconda e di un altro della prima. 9 i docenti in quarantena da domani, sottoposti a monitoraggio Asl. Si torna alla Dad.