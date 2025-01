Crolla l’intonaco dal soffitto, scuola chiusa

Chiusura temporanea per la scuola Primaria in via …

PORTICO DI CASERTA – Chiusura temporanea, questa mattina, per la scuola Primaria in via Collodi di Portico di Caserta a causa di infiltrazioni d’acqua che hanno provocato il distacco di una porzione di intonaco dal soffitto.

Fortunatamente i bambini non erano ancora entrati nell’istituto e sono stati rimandati a casa. La scuola riaprirà normalmente domani.