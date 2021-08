CARINOLA – Lesioni di traumi e nessuna ustione: è questo l’esito dell’autopsia eseguita sul corpo di Aron, il bimbo di 4 anni morto martedì scorso a Torino nel crollo di una palazzina di via Bramafame. L’esame porta ad ipotizzare che il piccolo non sia stato investito da un’esplosione, quindi probabilmente si trovava in un altro alloggio, diverso da quello dove c’era la bombola di gas Gpl che sarebbe esplosa.