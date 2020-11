CORONAVIRUS. Dal 3 dicembre un nuovo Dpcm. Stop alle vacanze sulla neve. Restrizioni anti-contagio per Natale e Capodanno

Il Governo è al lavoro su un nuovo dpcm, la cui entrata in vigore è attesa per il prossimo 3 dicembre. Il decreto quindi si occuperà di divieti e restrizioni anti-contagio per le settimane di NATALE e Capodanno, dove si prevede un allentamento delle misure ma non certo un “liberi tutti”. “Il periodo natalizio richiede misure ad hoc. Si rischia altrimenti di ripetere il Ferragosto e non ce lo possiamo permettere. Consentire tutte occasioni di socialità tipiche del periodo natalizio non è possibile“, ha chiarito Giuseppe Conte a Otto e mezzo su La7.

“Sullo spostamento tra Regioni a NATALE ci stiamo lavorando, ma se continuiamo così – ha sottolineato il premier – a fine mese non avremo più zone rosse“. Una prospettiva che vedrebbe il territorio nazionale diviso in sole zone gialle o arancioni, ma gli spostamenti – come ha specificato il ministro della Salute, Roberto Speranza – verranno consentiti solo nella prima fattispecie.

Tuttavia, sono allo studio misure per consentire comunque i ricongiungimenti familiari, mentre le vacanze sulla neve al momento sono escluse a prescindere. Per le attività commerciali si valuta invece un prolungamento (in ipotesi, fino alle 22) dell’orario di apertura, in modo da ridurre il rischio di assembramenti per l’acquisto dei regali. Identico allentamento potrebbe essere varato anche per bar e ristoranti, ma solo nelle zone a rischio più basso. In ogni caso, queste nuove regole comporterebbero modifiche al coprifuoco, che tra l’altro per due serate – il 24 dicembre e a Capodanno – potrebbe essere momentaneamente sospeso. Inoltre, sempre per quanto riguarda l’attività dell’Esecutivo, da segnalare che per oggi alle 18 è convocato un nuovo Cdm a Palazzo Chigi.