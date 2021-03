Cucciolo di cane avvelenato in un parco. “Così hanno ucciso il piccolo Chapo”

TEVEROLA – Una città intera è in subbuglio dopo la notizia emersa nella giornata di ieri relativa all’uccisione di un cucciolo di cane di 4 mesi, avvelenato da ignoti.

È questa la denuncia fatta sui social da A.F., teverolese, che ha visto il suo piccolo amico a quattro zampe morire per mano dell’uomo, un uomo senza cuore.

Il testo del proprietario del cagnolino:

“Dopo 2 giorni di atroci sofferenze, il mio cucciolo di 4 mesi è morto avvelenato per mano dell’uomo cattivo, “tanto tanto cattivo”. L’unica colpa del mio Chapo, nella sua breve ma intensa vita, era di essere buono, dolce ed affettuoso, pertanto ha fatto invidia alla cattiveria di colui che ha deciso di punirlo avvelenando un area presso cui il mio cucciolo amava andare a correre e giocare. Ho voluto condividere con voi questo mio momento triste, sono molto affranto e addolorato, per non dire impaurito della cattiveria umana. Voglio ricordarlo con la prima foto che gli feci….”