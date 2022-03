CURA DEL DISTURBO AUTISTICO. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato le parole dei PD Luca Romano e Andrea Cozzolino: “Certificata importanza metodo Aba per bimbi autistici”

CASERTA – “La sentenza del Consiglio di Stato del 23/03/2022 chiarisce in modo definitivo ed inequivocabile quella che è l’importante applicazione del metodo Aba per la cura delle persone sia bambino che adulti affetti dal disturbo autistico”. Così l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino e Luca Romano componente della direzione regionale del Pd. “Una sentenza importante – spiegano i due – che fa chiarezza anche in merito al ruolo e al pagamento dei cogestori esterni dell’Asl abilitati ad erogare questo importante metodo. Le istituzioni tutte, in primis la Regione Campania devono tener presente del lavoro svolto fino ad oggi da associazioni e cooperative sociali, lavoro di ricerca ed applicazione del metodo Aba che in questi anni ha dato riscontri più che positivi , come testimoniano i tantissimi genitori e non solo, anche autorevoli rappresentanti della neuropsichiatria. Tuttavia, non basta questa sentenza, per addivenire ad una proposta di legge ben strutturata e condivisa da tutte le parti sociali. Il Pd – concludono Cozzolino e Romano – per il tramite dei suoi rappresentanti istituzionali, deve farsi carico di un confronto vero e proficuo al fine di dare una risposta concreta”.