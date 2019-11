Da CASERTA a CAPUA per abbandonare i rifiuti. Scattano 500 euro di multa

CAPUA/CASERTA – Venerdì sera a Capua nel tratto della rotatoria di via Galatina, un uomo si è fermato e ha abbandonato i suoi rifiuti. Le telecamere hanno permesso agli agenti della Municipale di filmare la scena. Per l’uomo è scattato un verbale da 500 euro in quanto non residente.

“Abbiamo installato telecamere su gran parte del territorio cittadino che ci permettono di monitorare l’operato cittadino sul conferimento dei rifiuti. La videosorveglianza e l’applicazione delle sanzioni sono stati affidate al Comando di Polizia Locale, il quale attraverso la centrale operativa preposta, sta già operando in tal senso applicando multe ai trasgressori (come quella postata) di importante rilevanza economica pari a 500 euro” ha fatto sapere il sindaco Luca Branco.