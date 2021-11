Da domani termineranno le scorte di cibo per i cani del rifugio municipale di CASERTA

CASERTA – COMUNICATO STAMPA DI “NATI LIBERI”:

Da domani termineranno le scorte di cibo per gli ospiti del rifugio municipale di Caserta.

Il Comune ha ignorato le Pec trasmesse dall’associazione Nati Liberi e dal direttore sanitario della struttura, dr. Tommaso Tranquillo, con cui si preannunciava l’esaurimento delle scorte di cibo. Il dirigente al servizio, Franco Biondi, ha deciso di interrompere il rapporto con il vecchio fornitore di mangimi che aveva già presentato regolare preventivo su richiesta dell’ente. Il risultato è che da domani non ci sarà cibo per gli ospiti del rifugio municipale e l’ente non sembra preoccuparsene. L’impiegato al servizio, Vincenzo Porfidia, comunica che saranno necessari almeno 5/6 giorni per ricevere il cibo che sarebbe stato ordinato non si sa a quale ditta che pare debba provvedere “all’imbustamento”.

Peccato che gli animali abbiano la pessima abitudine di mangiare tutti i giorni!

“Siamo tornati indietro di dieci anni – commenta l’avv. Alessandra Pratticò, presidente dell’associazione Nati Liberi – e di queste scelte scellerate pagheranno le conseguenze solo gli animali del rifugio. Un solo giorno senza cibo equivale a compiere reato di maltrattamento, senza considerare l’interruzione del pubblico servizio. I cani costretti in box, anche in stato di promiscuità, diventano aggressivi quando vengono privati del cibo, ma, a quanto pare, al Comune non interessa. Sarebbe interessante capire quali reali ragioni siano sottese a tale scelta. Se la situazione non rientrerà entro domani, sarò costretta a sporgere denuncia contro il Sindaco, il dirigente e l’impiegato al servizio.”