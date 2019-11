Da MARCIANISE al cuore di Brooklyn con un sogno da realizzare. Due giovani imprenditori aprono il “Mama Capri”

MARCIANISE – Da Marcianise a Smith Street nel cuore di Brooklyn con un sogno da realizzare, quello di aprire un ristorante di cucina campana per deliziare il palato di turisti e non. E’ quello che hanno fatto due ragazzi di Marcianise, Telia Colella e il suo fidanzato Francesco Amoroso (24 anni lei, 28 lui), che con un coraggio da leoni, il primo agosto scorso hanno inaugurato il “Mama Capri”, dove il profumo e il sapore del loro risotto al limone con gamberi, pomodorino e fumetto di pesce ha attirato quella buona forchetta di Piero Armenti, il noto urban explorer della famosissima pagina Facebook “Il mio viaggio a New York”, a cui ha dedicato una speciale diretta di oggi (clicca qui per vedere il video su Facebook).

Con le note di Alan Sorrenti, Lucio Dalle e Antonello Venditti che riecheggiano nel ristorante, i giovani marcianisani hanno portato con loro un pezzo di casa, dove si può gustare un’insalata di pesce, degli scialatielli ai frutti di mare o degli gnocchi alla sorrentina, proprio come se si stesse qui da noi, a casa, in Campania. Un vero e proprio angolo di Mediterraneo, con gli arredi curati fin nei minimi particolari proprio da Telia, appassionata a tal punto di interior design, da aver portato con se, dall’Italia, in un tubo, la carta da parati con i limoni che ricordano tanto Sorrento.

Il successo arride e a noi di Casertace, non resta altro che fare gli auguri di tanta fortuna a questi due imprenditori così giovani e intraprendenti. Ad majora!