De Luca si “dissocia” dal Ministro Azzolina e decide: “A scuola si torna il 24 settembre”

Aprire gli istituto il 14 per poi richiuderli nuovamente per le…

REGIONALE – Il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha annunciato che l’apertura delle scuole in Campania, dopo il lungo blocco causato dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, avverrà il giorno 24 Settembre 2020.

Una decisione diversa da quella presa dalle altre Regioni che invece hanno accettato, come data di ritorno a scuola il 14 settembre 2020, così come stabilito dal Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

Inoltre il Governatore ha contestato questa decisione anche in merito alle elezioni che si terranno il 20 Settembre 2020, mese che sarebbe dovuto essere dedicato esclusivamente al ritorno a scuola.

Infatti De Luca aveva proposto di andare alle urne nel mese di Luglio, ma questa proposta non è stata accettata. Per questo aprire le scuole il 14 Settembre e poi chiuderle nuovamente per le elezioni, per De Luca si tratta di una decisione davvero irresponsabile.