DECAMERON-TURCO. C’è una politica che “si scopa tutti” per avere successo. E un politico che con suo amico…

CASERTA – Utilizzando e rimodernando quello che da anni è un motto del giornalista e blogger Roberto D’Agostino, meglio noto come Dagospia, l’imprenditore dell’informazione Nicola Turco si diverte e fa divertire sui social i propri proseliti attraverso le informazioni che riesce a portare a casa ogni giorno con il suo lavoro per le testate di cui è a capo.

Certo, non sempre ci troviamo d’accordo con il suo punto di vista, ma in questo caso dobbiamo sottolineare una certa abilità dell’editore nello scovare voci di corridoio e parole non dette attorno alla politica casertana.

In due post consecutivi a mezz’ora uno dall’altro, Turco pone due importanti dubbi ai suoi amici Facebook e a chi lo segue sui social. Per il primo, l’imprenditore di Lusciano domanda in maniera retorica chi sia il politico, chiaramente non viene fatto nessun riferimento anagrafico e neanche dell’area per l’appunto politica, che si divertirebbe a far follie in giro con un suo compare. Ma non solo, quasi come il Frank Underwood di House of Cards, questo mister X approverebbe anche dei comportamenti non propriamente francescani della di lui compagna.

E qui, chiaramente, ci si lancia nel totonome. Ma c’è di più, addirittura nel post successivo lo stesso Turco lancia una critica sociale/pietra infuocata nei confronti di una donna delle istituzioni, un’esponente politica che si “scoperebbe” chiunque per raggiungere il vertice. Anche in questo caso, il nome della presunta arrampicatrice sociale viene volontariamente omissato, ma siamo sicuri che il buon Turco sappia nomi, cognomi e aree politiche di riferimento.

Al momento, oltre ad una sana curiosità che questi post hanno provocato in redazione, noi di Casertace restiamo in attesa di sviluppi, considerando che qualche nome c’è venuto in mente, ma non è proprio il caso di metterlo nero su bianco.

Ai nostri lettori, sempre pronti a lanciarsi nel vortice della goliardia e del battutismo spinto, chiediamo una prova di forza e di castità, evitando di commentare con nomi, cognomi o qualsivoglia riferimento chiaro, palese e manifesto ai personaggi che ritengono soggetti dei post di Nicola Turco, almeno per ora.

I DUE POST DI NICOLA TURCO