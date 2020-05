Decreto rilancio la Petrenga (FdI) all’attacco del governo: “Dimenticate molte categorie di lavoratori che non hanno beneficiato di alcuna indennità”

CASERTA – “Abbiamo letto con molta attenzione il corposo dl Rilancio e, purtroppo, nonostante la bulimia di articoli inseriti, alla faccia della tanto decantata semplificazione, ci siamo resi conto che alcune categorie sono state completamente dimenticate dal governo Conte, le quali oltre a non aver beneficiato di alcuna indennita’, vivono nella completa incertezza sulla loro effettiva ripresa perche’, ad oggi, il governo ancora non ha tracciato una linea chiara. Mi riferisco al comparto delle ludoteche, dei parchi giochi e della refezione scolastica. A causa dell’emergenza epidemiologia Covid-19, questi comparti, fortemente legati a quello della scuola, sono stati lasciati nell’oblio ingenerando forti preoccupazioni sul loro futuro e su quello dei dipendenti e delle rispettive famiglie. Per questo ho presentato delle interrogazioni urgenti al ministro dello Sviluppo economico per sapere quali azioni saranno adottate dal governo per salvaguardare questi importati tessuti produttivi che forniscono servizi oramai essenziali per i nostri bambini e le loro famiglie“. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Giovanna Petrenga.