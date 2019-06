MARCIANISE. Definito l’albo dei rilevatori per il censimento della popolazione. Nell’elenco anche i figli di Pino Riccio

MARCIANISE – Il Comune di Marcianise ha bandito, qualche mese fa, un avviso pubblico per la formazione di un “albo dei cittadini idonei ad assumere l’incarico di rilevatore e di un elenco suppletivo contenente i nominativi di coloro che non siano in possesso del requisito Esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste”, in vista dell’espletamento del censimento permanente della popolazione che avverrà a ottobre prossimo.

Entro il termine ultimo previsto dall’avviso (il 10 giugno 2019) sono pervenute 31 domande di iscrizione all’albo principale e 26 domande di iscrizione all’elenco suppletivo.

Delle 31 domande per l’iscrizione all’albo, 2 sono state escluse per mancanza del requisito “Residenza nel Comune di Marcianise”, mentre altre 20 sono da escludere per mancanza del requisito previsto dall’avviso “Esperienza in materia di rilevazioni statistiche ed in particolare di effettuazione di interviste”.



Delle 26 domande per l’iscrizione nell’elenco suppletivo, 2 sono state escluse per mancanza del requisito previsto “Residenza nel Comune di Marcianise”.

Si legge testualmente nella determina:

Dunque:

Tra i nomi dell’Elenco Suppletivo figurano anche quelli dei due figli di Pino Riccio, Siria e Thomas.