BAIA DOMIZIA – Un delfino in avanzato stato di decomposizione è stato trovato a Baia Domizia, nei pressi dello stabilimento balneare Il Lido. Presumibilmente giaceva nella acque da più di un mese ed è stato spinto a riva dal mare agitato di questi giorni di maltempo. Il proprietario del lido si è rivolato ai carabinieri di Baia Domizia. In corso gli esami post mortem sull’animale, poi ci sarà il via libera allo smaltimento della carcassa da parte di una ditta specializzata.