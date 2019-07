Depositano rifiuti in strada e con nonchalance vanno via. Un uomo ed una donna incastrati dalle telecamere

Marcianise – Non sono sfuggiti all’occhio delle telecamere i due soggetti che nel primo mattino, intorno alle ore 7:00, hanno depositato in strada diversi sacchetti di rifiuti per poi allontanarsi come se nulla fosse accaduto.

La polizia municipale, analizzando le riprese e risalendo alla targa delle autovetture, ha individuato e multato un uomo ed una donna, con una sanzione di 108 euro.

I due eventi si sono verificati a pochi minuti di distanza in Via Verdi ed in via Taranto, nel rione San Giuliano.

Sull’accaduto si è espresso il sindaco della città, Antonello Velardi, che ha pubblicato sul proprio profilo Facebook le foto dei trasgressori intenti nel deposito della spazzatura a bordo strada.

“Li consegno al pubblico ludibrio, sono insopportabili, meritano il massimo disprezzo di tutti”. Questo il messaggio del primo cittadino, che ha poi minacciato di rivelare le identità dei soggetti nel caso in cui l’evento dovesse ripetersi in futuro.