Detenuto muore di Covid, familiari informati dopo alcuni giorni. Salgono i contagi nelle carceri di Carinola e Santa Maria C.V.

L’uomo stroncato dal virus era in cella per l’omicidio del compagno della ex moglie: è morto pochi giorni fa nel covid center dell’ospedale sammaritano

CELLOLE E’ morto nell’ospedale di Santa Maria Capua Vetere, trasformato in Covid center, un uomo di Cellole, da anni detenuto perché responsabile della morte del compagno della sua ex moglie. I familiari dell’uomo, morto pochi giorni fa, sono stati informati solo dopo molti giorni dell’avvenuto decesso. Intanto nelle carceri campane ci sono attualmente 122 casi di contagio da Covid-19. È quanto risulta dall’ultimo report del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il maggior numero di contagi si registra tra i reclusi nel penitenziario di Carinola, che conta 38 positivi. Seguono Avellino e Santa Maria Capua Vetere. Appena dieci i casi di Covid-19 a Poggioreale, che era stato il penitenziario maggiormente interessato dalle varie ondate di contagio. Due dei detenuti di Poggioreale positivi sono stati trasferiti in ospedale. Sette i positivi a Benevento, sei a Secondigliano, quattro a Pozzuoli, due rispettivamente ad Aversa e Salerno.