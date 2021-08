Detenuto tenta il suicidio in carcere. Vivo per miracolo

CASERTA/CAPUA/VITULAZIO – (gv) Detenuto della provincia di Caserta ha tentato il suicidio, questa mattina, nel carcere di Vicenza. L’uomo detenuto per associazione finalizzata allo spaccio è vivo per miracolo perché la corda con cui ha tentato il gesto estremo si è spezzata.

Proprio alcuni giorni fa nella stessa struttura Penitenziaria vi era stato un altro suicidio. In questo caso il detenuto non ce l’ha fatta. Era entrato 4 ore prima in quell’istituto Veneto.

La situazione nelle carceri italiane è diventata bollente. Sembra che il recluso casertano più volte con il suo avvocato abbiano presentato richiesta di trasferimento per incompatibilità in quella struttura senza aver avuto riscontro positivo.