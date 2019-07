Deve scontare 7 condanne: arrestato “O’Zingarone”

SAN CIPRIANO D’AVERSA (red.cro.) – Gli agenti della squadra mobile della questura di Lucca hanno arrestato questa mattina, in seguito ad un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, Salvatore Lionetti detto ‘O Zingarone, 42 anni, originario di San Cipriano d’Aversa e residente a Castelfranco Emilia. L’uomo finito in carcere, collegato al clan camorristico dei Casalesi, è stato fermato mentre si trovava a Lucca. Sono in corso indagini per accertare i motivi della presenza nella città toscana.

Nel provvedimento vengono cumulate sette sentenze definitive per vari reati che vanno dalla ricettazione, alla detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e estorsione aggravata dal metodo mafioso.