Dimesso dal Moscati, scompare nel nulla per 2 giorni: ritrovato Raffaele. ECCO DOV’ERA

AVERSA/CARINARO (Lidia e Christian de Angelis) – Buone notizie per Raffaele Frecentese, scomparso da due giorni dopo le dimissioni dal suo ricovero al Moscati di Aversa, sta bene, era a Frattamaggiore. Lo annunciano gli amici scrivendo: “GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE ED AL BUON CUORE DI TUTTI VOI RAFFAELE È STATO RITROVATO A FRATTAMAGGIORE. UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI”. Per due giorni i familiari hanno vissuto ore di apprensione e preoccupazione e tanti sono stati gli appelli per ritrovare Raffaele Frecentese. L’uomo, per due giorni non ha dato notizie di se. Da quando, in pratica, era stato dimesso dall’ospedale Moscati di Aversa; Raffaele era andato via senza, però, tornare a casa. Poi finalmente, la lieta notizia del suo ritrovamento.