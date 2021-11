SANTA MARIA LA FOSSA – Un dipendente del Comune di Santa Maria La Fossa è risultato positivo al Covid-19. Ad annunciarlo è stato il sindaco Federico Nicolino.

Gli uffici comunali, sono rimasti chiusi per tutta la giornata di ieri. “Gli atti, le pratiche, le domande e le istanze urgenti relative a detti uffici dovranno essere trasmesse al protocollo comunale solo ed esclusivamente per via telematica“, fa sapere il primo cittadino nell’ordinanza.