Dirigenti scolastici a VENEZIA. Si ragiona sulla comunicazione istituzionale

78° Convegno nazionale dell’A.N.DI.S. su “Il Dirigente scolastico e la comunicazione istituzionale”

L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici –A.N.DI.S. – ha realizzato a Jesolo (VE), nei giorni 28 e 29 ottobre 2022, il 78° Convegno nazionale su “Il Dirigente scolastico e la comunicazione istituzionale”.

Il convegno, con il contributo del Comune di Jesolo, in collaborazione con la sezione A.N.DI.S. del Veneto e con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, della Città metropolitana di Venezia e di Jesolo.it my point, si è svolto nell’Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “Elena Cornaro”, via Martin Luther King n. 5, complesso scolastico situato in un ampio lotto a ridosso del centro abitato e con un mirato intervento, è stato creato anche un nuovo spazio urbano, perfettamente integrato con il già edificato, con una piazza di accoglienza nell’area centrale dell’edificio, piazzette e percorsi pedonali, un parcheggio attrezzato per cicli, motocicli e 180 posti auto.

Il

corposo e sostanzioso programma del convegno è stato strutturato in quattro sessioni. Venerdì 28 ottobre, ore 9.30, inizio dei lavori con i saluti istituzionali di Carmen Sperandeo, A.N.DI.S. Veneto; Rino Cuccurullo, Dirigente scolastico IPSSEOA “E. Cornaro”; Chiara Segato, Presidente A.N.DI.S. Veneto; Christofer De Zotti, Sindaco di Jesolo e Carmela Palumbo, Direttrice Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.Ilconvegno è stato presentato, ore 10.00, da Vincenzo Petrosino, Responsabile del Dipartimento nazionale della Formazione dell’A.N.DI.S. e a seguire, ore 10.15 – 13.00, prima sessione, il Professore Renato Candia ha illustrato la tematica “Livelli e reti della comunicazione (La piramide di McQuail); quattro modelli-base; riferimenti normativi generali (L. 150/7 giugno 2000); comunicazione, informazione e privacy”.La seconda e la terza sessione moderate da Gregorio Iannaccone, Responsabile del Dipartimento nazionale sviluppo associativo e il Professore Candia alle ore 15.00, ha toccato la tematica “La narrazione del Dirigente scolastico” e, alle ore 17.30 “Il gruppo staff come famiglia del Dirigente scolastico”. La quarta sessione nella mattinata di sabato 29 ottobre, ore 9.00, con l’intervento della Presidente nazionale dell’A.N.DI.S., Paola Bortoletto, e la quarta ed ultima relazione del Professore Candia su “L’interazione collegio docenti/ATA/Dirigente scolastico”.La conclusione del convegno alle ore 13.00.L’iscrizione è gratuita per i soci regolarmente iscritti all’A.N.DI.S. per l’anno 2022.Il convegno è a numero chiuso, riservato ai Dirigenti scolastici e ai Docenti interessati.Le iscrizioni si accettano fino al raggiungimento del numero massimo previsto.Si prevede la partecipazione al convegno di un consistente numero di Dirigenti scolastici della Campania ed in modo particolare della provincia di Caserta, la cui sezione provinciale A.N.DI.S., guidata con dedizione, disponibilità e lungimiranza dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Tecnico Industriale Statale – Liceo Scientifico “Francesco Giordani” di Caserta, Antonella Serpico, ha raggiunto per l’anno 2022 il record assoluto di iscrizioni, ben 70.