DISASTRO AEREO IN TEXAS. Muore Ornella Cosentino, architetto casertano, con il marito e i due figli

DALLAS – Ornella Cosentino, architetto casertano, è tra le dieci vittime del disastro aereo avvenuto due giorni fa in Texas.

Insieme a lei sono morti anche il secondo marito, Brian Ellard, e i figli di 15 e 13 anni (avuti dal primo marito, anche lui americano) Alice e Dylan.

La donna, originaria di Caserta, si era trasferita in America anni fa e vi si era stabilita definitivamente con il primo matrimonio.

L’incidente aereo è avvenuto all’interno dell’aeroporto Addison di Dallas: le vittime viaggiavano su un velivolo bimotore che, subito dopo essere partito dallo scalo di Dallas (poco dopo le 9 del mattino) in direzione Florida, si è schiantato contro un hangar dello stesso aeroporto.

Negli States abita anche la sorella Tiziana Cosentino, la quale è miracolosamente scampata al disastro e alla morte in quanto non si è potuta imbarcare perché bloccata dall’influenza che aveva colpito suo figlio.

Il papà di Ornella e Tiziana, Lorenzo Cosentino, ha svolto la sua carriera professionale nei ranghi dell’amministrazione provinciale di Caserta. È rimasto nella nostra città ed oggi risiede in via Amalfi, nota traversa di via Tescione, a pochi passi dall’ospedale civile.

Una famiglia segnata dal dolore. La madre di Ornella era mancata da giovane a causa di un terribile male che l’aveva strappata anche alla sua amata professione di insegnante in una scuola di San Leucio.

La cerimonia funebre si svolgerà negli Stati Uniti. A Caserta la memoria di Ornella Cosentino e della sua famiglia sarà onorata in una messa di suffragio che si celebrerà domani, mercoledì 3 luglio, alle 19:30 nella chiesa del Buon Pastore.