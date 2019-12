Discariche a cielo aperto in via Brezza e via Scarano. La scoperta dei volontari D.E.A.

CAPUA (d.l.) – Grazie al lavoro dei volontari dell’associazione D.E.A. (difesa eco ambientale), è stato possibile rintracciare, sul territorio di Capua, delle discariche a cielo aperto. Già nel passato dicembre 2018 avevano segnalato la presenza di cumuli di materiale plastico e di risulta in via Scarano ma in un loro giro di controllo, sabato pomeriggio, hanno potuto constatare che ad un anno esatto dalla segnalazione, nulla è cambiato anzi, la situazione è peggiorata. Nella non lontana via Brezza, invece, nella zona opposta a quella di via Scarano, è stata addirittura rinvenuta un’autovettura abbandonata che si è presentata ai loro occhi come una carcassa di ferro, completamente depredata.