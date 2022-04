Disposta l’autopsia sul corpo di Pasquale, ciclista travolto da un’auto

CELLOLE (Lidia e Christian de Angelis) Il 50enne travolto da un’auto mentre era in bici è morto. Ieri pomeriggio presso l’ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverato il 50enne Pasquale Passero, di Cellole, a seguito dell’investimento subito dall’uomo qualche sera fa, lungo la Statale Domitiana zona di Sessa Aurunca, è deceduto, sconvolgendo l’intera comunità (CLIKKA E LEGGI).

Passero era in sella alla sua bici, riportando gravi lesioni dopo essere stato travolto da una vettura sulla quale viaggiava il 70enne Michele C. di Mondragone, indagato per omicidio stradale. Sul corpo di Passero l’Autorità ha disposto l’esame autoptico presso l’ufficio di medicina legale e solo dopo la salma sarà restituita per i funerali.