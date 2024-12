Distretto Commerciale Area Sidicina Ac, De Fusco nominato rappresentante per Confcommercio nel Comitato di Gestione.

La presa d’atto ieri mattina a Caserta, al cospetto del presidente Gruppo Giovani Imprenditori Campania, Del Prete.

CASERTA / TEANO (Elio Zanni) – L’imprenditore sidicino Alessandro De Fusco è stato nominato «Rappresentante per Confcommercio nel Comitato Tecnico di Gestione del Distretto Commerciale Area Sidicina – Alto Casertano». Si ritiene che la designazione di De Fusco, di cui si è avuta conferma ufficiale ieri, 18 dicembre 2024 a Caserta, sia quella di una posizione che se utilizzata a dovere – come nelle attese della stessa Confederazione proponente – possa dare un importante impulso al Distretto, soprattutto in questa delicata fase definibile di «strutturazione in corso d’opera». Di questo si è detto convinto, lo stesso presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Campania, Fabio Del Prete.

Ad accompagnare a Villa Vitrone un emozionato De Fusco, per l’avvio di questa sua esperienza che nel corso dell’incontro è andato egli stesso a definire «interessante e virtuosa, posto che si lavori come una vera squadra – ha detto – per il rilancio del commercio non solo di Teano di tutto l’Alto Casertano» c’erano il suo collega imprenditore Vincenzo Di Nocera e il promoter, in questo preciso periodo storico, della Confcommercio a Teano: Alessandro Lepre.

Per De Fusco, quarantenne, sposato e con due figli, imprenditore del pastificio «Pasta Vesuvio», azienda nata in una terra dove ci vuole veramente coraggio per lanciarsi in un investimento economico di simile portata, il presidente Del Prete ha usato parole di apprezzamento e incoraggiamento, ringraziandolo, personalmente, per questo suo ulteriore impegno sugellato ieri con una stretta di mano.

«Sono sicuro che De Fusco, esempio d’imprenditore giovane e coraggioso, potrà essere in grado di apportare un adeguato valore aggiunto al nostro progetto sovracomunale. Un Piano di lavoro che ha proprio bisogno di nuove idee, proposte di servizi innovativi in grado di fondere in un unico afflato cittadini e territorio, nell’ottica di uno sviluppo che, oggi come oggi, non potrà che essere necessariamente improntato alla sostenibilità. Occorrono per questo – ha soggiunto Del Prete – eventi che io definisco empatici e itineranti. Eventi in grado, cioè, di suscitare emozioni, coinvolgere e far lavorare il pubblico col privato e mettere in evidenza le eccellenze di tutti i Comuni consorziati; nessuno escluso».

Per la ratifica della nomina di De Fusco è stato colto al balzo il tradizionale momento dello scambio di auguri natalizi tra i molti imprenditori e commercianti casertani e i vertici dell’importante organizzazione categoriale, alla presenza del Presidente Confcommercio Campania, Lucio Sindaco. Un breve discorso – necessariamente di rito alle 13 e qualche minuto – il brindisi, gli applausi per le parole del Presidente e una serie di assaggi di prodotti rigorosamente campani, dalla mozzarella alla pizza, con la presentazione a sorpresa sul luculliano tavolo beneaugurante Confcommercio di questo ultimo scorcio di 2024 di due specialità, «new entry» provenienti da Teano: la «Pasta Vesuvio» e i panettoni artigianali di produzione «Evoluzione Pasticceria di Mauro Diana». Due sorpresa sidicine, molto gradite. [Nella foto da Sx Lepre, Del Prete, De Fusco].