SANTA MARIA A VICO (red.cro.) – Sono entrati nel bar che un tempo veniva chiamato “Maradona”, di Santa Maria a Vico, una banda di ladri che hanno colpito il locale di via Ferdinando D’Aragona. Pochi contanti e qualche bottiglia di liquore: questo è il bottino del furto. A questo punto temiamo che siano peggio i danni fatti per forzare la porta, che il colpo in sé.