Distrutto dalla crisi economica. Oggi l’ultimo saluto a Raffaele Estito, l’imprenditore suicida

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Grande dolore ai funerali di Raffaele Estinto, l’imprenditore suicida. Oggi, alle 15:30 nella Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli ad Aversa, si sono celebrati i funerali del 59enne, sposato con l’insegnante dell’Istituto Comprensivo Domenico Cimarosa Angela Marrone e padre di Vittorio, Carmen e Nicola.

La salma è giunta in chiesa dal reparto di Medicina Legale dell’Ospedale di Giugliano, dove è stata eseguito l’esame autoptico, dopo il ritrovamento del corpo dai suoi operai in fabbrica. Ricordiamo che Estinto da generazioni si occupava del settore calzaturiero.

Era un maestro dell’artigianato locale e già negli anni ’90 aveva un negozio di scarpe in via Michelangelo, poi, purtroppo, chiuse il negozio e con sacrificio e l’aiuto della famiglia, aprì l’attività in zona Asi, creando SOLOXBO, scarpe fatte a mano secondo la tradizione e con un occhio alla modernità, coniugando tradizione e stile. Il suo estremo gesto, ha lasciato tutti quelli che lo amavano e lo rispettavano, in un profondo dolore.