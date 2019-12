Divertimento a portata di pollice: 9 fantastici giochi per Android  

Vi ricordate di Snake? No, non Solid Snake, anche se l’eroe di Metal Gear Solid era piuttosto ganzo. Mi riferisco al celebre gioco Nokia, quello in cui dovevi guidare il serpente per tutto lo schermo, incorporando i pixel per farlo crescere. Creava dipendenza.

Beh, il mondo dei videogiochi per dispositivi mobili si è evoluto molto da allora. Certo, possiamo ancora giocare a Snake, in memoria dei tempi andati, ma ormai abbiamo una gamma vastissima di opzioni molto divertenti a portata di pollice.

Le possibilità offerte dai nostri smartphone e tablet sono così tante che è difficile scegliere: ecco una guida contenente solo il meglio dell’offerta di quest’anno. E c’è di più: è tutto gratis.

Asphalt 9: Legends

Mettetevi alla guida per la corsa della vostra vita nell’ultima novità della serie Asphalt. Legends offre un gameplay all’avanguardia per lanciarsi nelle curve a velocità folle e girare a spirale nel vuoto.

Con oltre 50 veicoli e varie sfide fra cui scegliere, ciò che rende questo gioco degno di nota è la sua grande varietà di opzioni di gioco. Aggiungete una grafica eccellente e un’autentica sensazione di gara e otterrete un grande classico.

Unica pecca: è quasi fin troppo realistico. Fate attenzione se soffrite il mal d’auto.

Ultimate BlackJack 3D Reloaded

Già dal nome si capisce che non si tratta del solito gioco di blackjack: i giocatori si battono contro gli altri utenti per scalare la classifica e possono modificare suoni, grafica e regole. Nei momenti più difficili, è possibile persino consultarsi con dei tutor per ricevere dei suggerimenti.

Tutte queste funzionalità potrebbero essere troppe per un principiante: in questo caso, sarebbe meglio cominciare con una versione più semplice oppure consultare una guida al blackjack prima di giocare. Sarebbe bello diventare esperti in un lampo, ma andare per gradi può rivelarsi estremamente utile.

Players Unknown Battlegrounds (PUBG)

Vi siete mai domandati come sarebbe essere paracadutati in una zona di guerra? PUBG ci regala l’esperienza del genere più realistica di tutto il panorama dei giochi per Android.

I disegni sembrano uscire fuori dal display mentre si sfidano i nemici in uno scenario grafico incredibile. L’unico svantaggio è che il gameplay arranca un po’ quando le impostazioni relative alla grafica sono al massimo, infatti consiglio di abbassarle un pochino. Inoltre, i controlli risultano un po’ complicati, prima di prenderci la mano.

Una cosa è certa: con altri 99 giocatori in campo, non ci si annoia mai.

Alto’s Odyssey

AO è la scelta giusta per i fan dei panorami digitali: in questo sequel di Alto’s Adventure è possibile attraversare una lussuriosa foresta arrampicandosi alle liane o sorvolare il deserto in mongolfiera.

Nella versione gratuita sono presenti degli annunci pubblicitari, ma il gameplay travolgente riesce a compensare questo difetto. Ricordate di raccogliere sufficienti monete per sbloccare nuove sfide: è facile dimenticarsene venendo ipnotizzati da questi bellissimi scenari.

Fortnite

La versione Android del gioco più popolare del mondo prende a pugni in faccia: Fortnite si distingue da tutti gli altri giochi a 100 giocatori. Sparare agli avversari, costruire rampe, distruggere edifici sono solo alcune delle cose che si possono fare in questo videogioco di battle royale.

È un paradiso sia per i fan dei giochi di strategia sia per chi ama gli sparatutto: ecco il perché del suo straordinario successo. L’app non è su Google Play: bisogna scaricarla tramite sideload (ma ne vale sicuramente la pena).

Brawl Stars

Brawl Stars è un po’ insolito, se pensiamo che è stato realizzato dalla stessa azienda che ci ha dato Clash Royale e Clash of Clans.

Si fa notare per la sua atmosfera da fumetto e regala delle modalità di gioco superbe. A seconda del vostro umore della giornata, potete rubare l’oro del nemico in modalità rapina, raccogliere gemme in modalità cristallo o semplicemente ammazzare furiosamente gli avversari nella normale modalità di combattimento.

Un avvertimento: questo gioco crea dipendenza. Le ore trascorse a giocare passano in un baleno.

Hearthstone: Heroes of Warcraft

Nuova aggiunta nel panorama Android, HHOW è un divertentissimo gioco di carte che mette insieme duelli, carte e tattica in un classico multipiattaforma.

Gli utenti che già conoscono l’universo Warcraft rivedranno con piacere vecchi amici (e nemici), come Gul’dan e Jaina Proudmoor, mentre i principianti si metteranno velocemente al passo, grazie alle semplici regole e alle divertenti modalità di gioco. È possibile persino passare alla modalità di gioco sul PC, quando ci si annoia dello smartphone.

Pokémon Go

Giocate tutti i giorni a Pokémon Go? Beh, se la risposta è no, probabilmente comincerete a farlo dopo averlo scaricato (parlo per esperienza personale).

La follia collettiva del 2016 si è placata (che non è una brutta cosa), ma la fama del gioco è ormai consolidata. Le aggiunte più recenti sono la modalità Pokémon leggendari e le battaglie speciali, tanto per mantenere attivi i fan.

Oggi è possibile anche scambiarsi i Pokémon, proprio come facevamo a scuola.

Vainglory

L’anarchia assoluta di Vainglory può sembrare eccessiva a un primo approccio: i giocatori vengono buttati nel mezzo di battaglie caotiche dove succede di tutto.

Ma il punto forte di questo MOBA è la sua giocabilità. La frequenza di fotogrammi sorprendente e il free play illimitato garantiscono una delle migliori grafiche disponibili su Android.

I giocatori devono combattere per sbloccare più di 25 eroi, in squadre o da soli. Chi è alle prime armi con questo gioco dovrà armarsi di pazienza, ma ne varrà la pena.

Quindi, nostalgici fan di Snake: tutti amiamo quel gioco, che ci ricorda pigre giornate adolescenziali trascorse nella nostra cameretta, ma date un’occhiata al mondo là fuori! Esplorate l’universo dei videogiochi: il serpente sarà ancora lì al vostro ritorno.