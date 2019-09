Divieto di avvicinamento per un 23enne, stalker della sua ex

MACERATA CAMPANIA – Nel pomeriggio di ieri personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere ha dato esecuzione ad una misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa nonché dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria emessa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di M. C. di anni 23, residente in Macerata Campania, indagato in ordine al reato di cui all’art 612 bis.cp.

Le indagini esperite hanno permesso di evidenziare gravi e concordanti indizi di colpevolezza in ordine alla fattispecie di reato di stalking commesso nei confronti della ex compagna e quindi tentativi di approccio molesti, continue telefonate, minacce di morte rivolte anche ai familiari della predetta. Il M.C. già in data 06.05.2019 era già stato colpito da una misura.