Dl fisco, arriva l’assicurazione auto “familiare”. Tutti i componenti potranno usufruire della classe di merito più bassa

Novità contenuta nel dl fisco: tutti i veicoli della stessa famiglia potranno avere la stessa classe di merito più bassa nelle assicurazioni rc auto, cioè la stessa fascia assicurativa, con un notevole risparmio sul premio della polizza che si paga. In sostanza, se ad esempio un nucleo familiare ha due auto e un motorino e una di queste auto è in classe di merito 1 per la rc auto (cioè quella più bassa e quindi meno costosa) mentre il motorino ad esempio è in 14esima classe tutte le altre assicurazioni potranno avere la stessa classe, in questo caso la prima. Facile intuire quanto questo possa portare risparmi alle famiglie.