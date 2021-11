SANTA MARIA A VICO (Lidia e Christian de Angelis) Dolore e commozione ai funerali del 36enne Domenico De Lucia. Ieri alle 15:00 si sono celebrati i funerali del giovane padre, presso la Parrocchia Maria SS Assunta a Santa Maria a Vico. L’uomo ha lasciato nel dolore il padre Francesco, la madre Piscitelli Maria Domenica, le figlie Maria Domenica e Nadia e il fratello e le sorelle. Domenico lavorava a Londra, quando è venuto a mancare. Domenico De Lucia si era trasferito in Gran Bretagna da pochi mesi, lavorando come cameriere, alcuni amici, suoi coinquilini oltre la Manica, lo hanno trovato privo di vita al rientro a casa. Da quanto è emerso dagli esami autoptici, sarebbe stato un malore improvviso a stroncarlo. Poi come da prassi le Autorità ne avevano disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e dopo diverse settimane la salma è rientrata in Italia per i funerali. Ieri tanto dolore per l’ultimo saluto a questo onesto lavoratore, che faceva tanti sacrifici per la sua famiglia, era benvoluto e stimato da tutti, la sua scomparsa prematura ha sconvolto l’intera comunità.