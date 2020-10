Dolore e lacrime per l’ultimo saluto all’ex sindaco Nicola Pagano. Il cordoglio degli amici

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) – Dolore e lacrime per l’addio all’ex sindaco Nicola Pagano. Si è celebrato il rito funebre presso la Chiesa Madre di San Michele Arcangelo di Nicola Pagano, ex sindaco di Trentola Ducenta dal 2007 al 2010, scomparso improvvisamente per un infarto nella giornata di venerdì 23 ottobre. Lo stimato medico e politico lascia la moglie Rosa Costanzo e il figlio Gennaro Pagano, medico, trattenuto a Bologna. La sua dipartita ha sconvolto l’intera comunità. Centinaia i messaggi di addio e cordoglio per questa prematura e inaspettata perdita. L’amica Angela F. scrive: “Caro Nicola, mi hai lasciata stavolta veramente senza parole…come dirti grazie per tutto quello che hai fatto per me? Mi si affollano nella testa tanti pensieri ma con un solo filo conduttore:il tuo esserci sempre per tutti! La tua empatia andava aldilà della superficie… Lo smarrimento che provo mi prende allo stomaco… Oggi veramente ho perso un grande Amico… Ciao Nicola, che tu possa essermi vicino anche da lassù.”

Luigia Martino: “A te devo tanto. Nicola Pagano Sei stato il primo a darmi fiducia, con te sono stata la più giovane Assessore del Comune di Trentola quando tu eri Sindaco. È anche grazie a te, se oggi, sono quella che sono. E mi dispiace solo di non avere avuto il tempo per potertelo dire di persona. Questo tempo che ci sembra sempre troppo e poi.. è sempre troppo poco. Di te ho solo bei ricordi.. ogni volta che mi vedevi mi dicevi : ecco il mio assessore .. tu resterai sempre il mio Sindaco ..ti voglio bene Nicola e non mi scorderò mai di te .Stasera muore un mio grande amico e questo mi fa troppo male!! “.