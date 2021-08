Dolore e tante lacrime ai funerali di Roberta, morta a soli 15 anni

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) Dolore, lacrime e commozione alle esequie della bellissima Roberta Esposito. Stamani alle 10 si sono celebrati i funerali della 15enne. La ragazzina, dolce, gentile, solare, generosa, dopo aver lottato contro il male, è volata via, dando un dolore immenso al padre Luigi, la madre Anna, la sorella maggiore Emanuela e ai tanti amici, compagni di scuola e cittadini.

Numerosi i presenti per l’ultimo saluto presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione di Santa Maria Capua Vetere; lacrime al passaggio della bara bianca della piccola guerriera. Roberta era una studentessa modello, aveva frequentato la Scuola Media R. Uccella e attualmente studiava al Liceo Scientifico Edoardo Amaldi.

Tanti i messaggi di cordoglio per l’ennesimo angelo volato via troppo presto. Questo l’addio dei membri dell’ Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore Amaldi-Nevio: “Una tristissima notizia, oggi, ha raggiunto la grande comunità’ scolastica dell’ Isiss Amaldi Nevio:la piccola Roberta Esposito della 1 A della sede Amaldi ha raggiunto in cielo la folta schiera di angeli,lasciando i parenti ed i suoi cari amici del tutto sconvolti per la prematura dipartita.Profondamente costernati ed affranti ci stringiamo ,affettuosamente uniti nel dolore ,ai suoi cari ,invocando con la preghiera serenita’ e pace eterna per la sua candida anima.Che Dio l’abbia in gloria!”