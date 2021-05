Domani la Madonna dei Lattani fa tappa a TEANO. Ecco tutte le date e i luoghi del pellegrinaggio

TEANO – (Pietro De Biasio) Nella giornata di domani la Peregrinatio Regina Mundi guidata dai Frati francescani del Convento Maria Ss. dei Lattani di Roccamonfina farà tappa al Santuario Maria Ss. Delle Grazie di Cappelle in Teano. Dopo la solenne benedizione avvenuta nei giorni scorsi durante la celebrazione liturgica officiata dal Vescovo Mons. Giacomo Cirulli, il nuovo quadro con l’immagine della co-Patrona della Diocesi di Teano – Calvi, alle ore 18.00, sarà accolta per un momento di preghiera dalle comunità religiose di Fontanelle, S. Giuliano e Cappelle.

Con un prolungamento di un anno per l’Anno Giubilare dovuto alla pandemia da Covid – 19 che si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno per il 70esimo anniversario dell’Incoronazione della Madonna dei Lattani a Regina Mundi, i frati stanno accompagnando l’effige mariana nelle tante parrocchie della Diocesi di Teano – Calvi.

Queste le prossime tappe in programma: Pignataro Maggiore dalle Clarisse (10 maggio), Sipicciano di Galluccio (11 maggio), S. Clemente di Galluccio (12 maggio), Tora e Piccilli (13 maggio), Sparanise (14 maggio), Calvi Risorta (17 maggio), Giano Vetusto (18 maggio), Pietravairano presso le Clarisse dell’Immacolata (19 maggio), Conca della Campania (20 maggio), Casafredda (21 maggio), Pratella (24 maggio) Vairano Scalo (25 maggio), Ameglio di Marzano Appio (26 maggio), Caspoli di Mignano Montelungo (27 maggio) e Mignano Montelungo (28 maggio). Il pellegrinaggio quest’anno arriva anche in provincia di Isernia, e precisamente a Ceppagna – Vallecupa (24 maggio) in quanto la comunità di fedeli è molto legata al Santuario dei Lattani. Un appuntamento con la fede da non perdere.