CERVINO/MADDALONI – Saranno celebrati domani i funerali di Antonio Ferrara, 37 anni e di Gabriele Barile, 41 anni, i due centauri morti in un incidente avvenuto lungo via Forche Caudine. Le esequie saranno celebrate nella chiesa dell’Immacolata della frazione Messercola. Alle 10.30 per Antonio, alle 15 per Gabriele. Tanti i messaggi di cordoglio per i due. Il 41enne lascia due figli.